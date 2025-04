Tchad : des tensions intercommunautaires au village Lalay Konoty font 1 mort et 3 blessés

Le 23 avril 2025, des affrontements ont éclaté entre deux communautés sœurs à Lalay Konoty, situé à environ 20 kilomètres de la ville de Massakory, chef-lieu de la province du Hadjer-Lamis. Un bilan provisoire fait état d'un mort et de plusieurs blessés.



Les forces de l'ordre sont parties sitôt sur place, et la situation est actuellement sous contrôle. Selon des témoignages, les causes du conflit semblent être liées à un problème foncier ancien, non résolu.



Récemment, une communauté a reçu un don pour la construction d'une mosquée et souhaitait l'édifier dans son quartier. L'autre communauté s'y est opposée, ce qui a déclenché les affrontements.



Concernant le décès, il semblerait que les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) auraient tiré à balles réelles, pour repousser une communauté déterminée à en découdre. La situation est présentement calme et sous le contrôle des FDS, et les autorités administratives, militaires et couturières de la province sont à pied d'œuvre pour qu'une solution pacifique soit trouvée à ce conflit.