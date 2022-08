Tchad : des tests de température pour chaque participant au DNIS

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Abdel-Madjid Abderahim Mahamat, a rendu public ce 24 août, un important avis destiné aux participants au Dialogue inclusif et souvenir (DNIS) qui se tient actuellement à Ndjamena.



« Suite aux informations liées à la recrudescence de la pandémie à COVID-19, le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale a pris toutes les dispositions nécessaires pour circonscrire toute éventualité », peut-on lire.



Ainsi donc, il faut dire que quatre équipes de vingt personnes chacune, composées de médecins, de laborantins et des infirmiers diplômés d'État sont mobilisées et dotées de matériels adéquats, notamment les thermo-flashs pour prendre la température de chaque participant, à l'entrée de la salle.



Par ailleurs, au cas où la situation l'exige, un test rapide sera opéré pour une prise en charge effective.