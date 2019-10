Tchad : des touristes français à la découverte du village de Zerli au Guera

Le village de Zerli, situé dans la commune rurale de Nérgui, département du Guera, a accueilli ce samedi 12 octobre des touristes français.



C’est l’association Guéra Touristique, créée en 2016 par Hassane Abdoulaye Moussa qui propose des prestations de tourisme éco-solidaire et souhaite valoriser la province du Guéra.



Ce tourisme se veut respectueux de l’environnement et de la biodiversité, tout comme des populations et des cultures. Les touristes ont été accueillis par des chevaux et des chants traditionnels.



Cette matinée a permis à la population de partager leur culture en montrant des danses traditionnelles.



Une remise de 71 livres pour l’école de Zerli a été réalisée lors de cet événement pour encourager l’éducation des enfants.