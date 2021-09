Tchad : des trafiquants appréhendés et des produits prohibés incinérés à Moussoro

Les autorités communales et les responsables des forces de défense et de sécurité, en commun accord avec les autorités judiciaires, ont décidé d'incinérer ces produits au cours d'une cérémonie officielle, en présence du gouverneur de la province du Bahr el Gazal, le général Ramadan Erdoubou.



Au total, cinq cartons de Tramadol, 72 boites de produits expirés, 18 sacs remplis de produits prohibés de tout genre et quelques paquets d'alcool frelaté ont été incinérés.



Le greffier en chef du Tribunal de grande instance de Moussoro, Mahamat Abbali Aguid, a précisé que cette opération entre dans le cadre de l'application des articles 423 et 424 du Code pénal.



Le délégué sanitaire provincial du Bahr el Gazal, Dr. Amboulnatou Ormon, a expliqué les méfaits des produits prohibés ou expirés sur la santé de la population.



Le général Ramadan Erdoubou a salué les efforts consentis par les forces de défense et de sécurité. Ils les a encouragés à traquer tous les trafiquants afin de mettre fin à la vente de drogue dans la province du Bahr el Gazal.