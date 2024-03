Tchad : des travailleurs de l'ONAMA exigent le paiement de 8 ans d'arriérés

Le 28 février 2024, les syndicats de l'Office National de l'Audiovisuel (ONAMA) ont tenu une assemblée générale dans la grande salle rouge de l'ONAMA pour revendiquer le règlement de leurs arriérés accumulés depuis 8 ans.



Mahamat Abdoulaye Hassan, délégué des syndicats, a exposé l'ordre du jour aux membres du syndicat de l'ONAMA, annonçant qu'ils décideraient ensemble des actions à entreprendre suite aux événements du 14 au 28 février 2024. Ces derniers concernent les négociations avec les autorités au sujet de leurs revendications non résolues. Deux réunions ont eu lieu : la première avec le président du conseil d'administration et la seconde avec un représentant de la chambre pour des échanges. Ces discussions ont abouti à une interdiction, par arrêté ministériel publié le 26 février 2024, de la marche prévue par les syndicalistes de l'ONAMA pour trois motifs : absence de réciprocité dans la déclaration, signature de documents par une personne non habilitée et risques de troubles à l'ordre public.



Face au silence du ministre, qui n'a pas répondu à leurs demandes depuis quatre mois, les membres de l'assemblée générale de l'ONAMA ont exprimé leur mécontentement en chantant l'hymne national dans la cour de l'ONAMA, banderoles en main, et ont appelé le ministre des Finances à régler leurs arriérés de 8 ans, soulignant que "trop, c'est trop".