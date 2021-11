Tchad : des travaux d’aménagement de bassins de rétention lancés à N’Djamena

Le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Patalet Geo, a lancé ce 3 novembre 2021 des travaux d’assainissement à l’avenue Taïwan. « Le lancement de ces travaux vise à juguler définitivement les sempiternels problèmes d'inondation d'origine pluviale auxquels les quartiers de ces arrondissements font face et de rendre la ville de N’Djamena dans son ensemble propre et belle », affirme le ministre des Infrastructures et du Désenclavement.



Le coût des travaux de construction, financés entièrement par l'État tchadien, est de 10, 414 milliards de FCFA et le montant dédié au cabinet de contrôle est de 258, 482 millions de FCFA. Trois bassins de rétention ont été identifiés pour être aménagés, en vue de faciliter la rétention provisoire des eaux de pluie pour leur acheminement vers le gravillon de l'élevage de Lamadji.



Il s'agit ici des bassins d'Abena, d'Amtoukoui et de N’Djari. Le ministre des Infrastructures et du Désenclavement souligne que l’atteinte des objectifs de développement durable, passe forcément par la réalisation des infrastructures modernes de qualité, au profit des populations.