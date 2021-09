Tchad : des travaux de curage et de reprofilage des digues lancés à Bol

Depuis 2016, le drain principal de Mamdi, long de 17 km, n'a pas été curé et une biomasse végétale a bouché le passage des eaux. Conséquence, la salinisation de sol réduisant les superficies cultivables et l'inondation du polder par le déversement du drain principal dans les parcelles.



C'est pour consolider les acquis des polders aménagés de Bol que le gouvernement à travers la SODELAC a débloqué des fonds pour le curage et le reprofilage des crêtes des digues du polder de Mamdi.



Présentant le polder de Mamdi et les travaux à réaliser, le directeur technique de la SODELAC, Abakar Mahamat Kaila, a souligné que le polder de Mamdi dont les travaux de construction ont commencé en 1998 et ont pris fin 2004, couvre une superficie de 1800 hectares brute et 1600 hectares net. Ce polder compte cinq stations d'irrigation et une station de drainage.



Pour le directeur général de la SODELAC, Abdelkerim Adam Koulbou, ces actions visent le maintien et l'amélioration de la productivité par la réhabilitation des réseaux d'irrigation et de drainage des périmètres aménagés.



Dans son discours de lancement des travaux, le gouverneur de la province du Lac, Mahamat Fadoul Mackaye, a lancé un vibrant appel aux producteurs et productrices, exploitant les parcelles agricoles dans le polder de Mamdi en vue d'assurer la pérennité des acquis dans la perspective d'une exploitation durable.



La présentation de l'entreprise BTP sollicitée pour la mise en œuvre des travaux par son directeur général Issakha Maouloud et la visite guidée de la station de pompage ont mis un terme à la cérémonie.