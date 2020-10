Tchad : des troupeaux d'éléphants font des dégâts à Baltram

À Baltram, au site d'enrôlement biométrique, la délégation a échangé avec les techniciens de la CENI sur l'avancement de leurs travaux. Les opérateurs de la CENI ont fait savoir au secrétaire général du MPS de Hadjer-Lamis qu'ils ont commencé les opérations le 8 octobre 2020 avec un léger retard. Selon eux, en 3 jours, ils ont eu à enrôler 96 personnes dont quatre femmes sur une population estimée à 4000 habitants.



Les candidats à la révision du fichier électoral se font de plus en plus rare et pour cause, ils font face à des attaques de leurs champs par des éléphants, chenilles, oiseaux, criquets et autres prédateurs. Pour la population, les ennemis de culture les empêchent de se faire enrôler. Les citoyens préfèrent garder leurs champs que d'aller se faire recenser.