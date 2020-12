Tchad : des unités d’hémodialyse seront créées à Abéché et à Moundou en 2021

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, a annoncé vendredi que pour renforcer le plateau technique et décentraliser les unités, des unités d’hémodialyse seront créées en 2021 à Abéché et à Moundou pour la prise en charge des patients souffrant de l’insuffisance rénale.



Avec le temps, d’autres provinces bénéficieront aussi de ces unités.



Dans le cadre des reformes hospitalières, surtout pour la formation continue, une commission spéciale est créée et chargée de recruter des médecins spécialistes pour le renforcement de la résilience du système de santé.