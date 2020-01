Tchad : des universitaires dénoncent les comportements déviants des jeunes

Une conférence-débat sur le rôle de l'Université, ses réalisations scientifiques et académiques dans la promotion des valeurs culturelles pour la paix et la cohésion sociale, a eu lieu lundi à l'Université Adam Barka d'Abéché.



La conférence a été présentée par Dr. Atteib Idriss Halawlaw, vice-président de l'UNABA et Dr. Atie Djaouid Djaral-Nabi, vice-doyen de la Faculté des lettres, arts et sciences humaines.



La conférence-débat intervient quelques jours après la fin de l'état d'urgence, instauré dans la province du Ouaddaï, du Sila et du Tibesti.



Elle vise à sensibiliser les étudiants, les membres de la société civile et les responsables à divers niveaux sur les acquis de la paix.