Tchad : des usines de délintage et d'égrenage à Gounou Gaya

Ce 24 février 2023 a lieu une cérémonie importante dans la province du Mayo-Kebbi Est. Il s’agit de la pose de la première pierre de l'usine d'égrenage et l'inauguration de l'usine de délintage de Gounou Gaya.



La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre d'Etat, ministre de la Production agricole, Laoukein Kourayo Médard, représentant le président de Transition, ainsi que de nombreux membres du gouvernement, conseillers nationaux et cadres de l'administration.



L'usine d'égrenage et l'usine de délintage sont deux étapes essentielles, dans le processus de transformation du coton. L'usine d'égrenage permet de séparer les fibres de coton des graines, tandis que l'usine de délintage a pour fonction d'éliminer les impuretés présentes sur les fibres de coton.



Ces deux usines sont donc des éléments clés dans la chaîne de production de coton, une filière importante pour l'économie du Tchad.