Tchad : des véhicules et des hommes pour renforcer la sécurité au Guéra

Le gouverneur de la province du Guéra, Dr Adoum Forteye Amadou, a présidé ce 28 novembre 2022, la cérémonie de remise d’une dotation en véhicules aux forces de défense et de sécurité de la province du Guéra.



Cette cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives, civiles et militaires.



En effet, 12 voitures ont été remis officiellement aux forces de défense et de sécurité de la province du Guéra.



En plus, 130 éléments de forces de défense et de sécurité viennent d’être affectés au Guéra.