Tchad : des vendeuses de poisson formées pour une saine conservation et commercialisation

N'DJAMENA - La ministre de La Formation professionnelle et des Petits métiers, Mme. Chamsal Houda Abakar Kakadé, a lancé lundi les travaux de l'atelier de formation et techniques de conservation et commercialisation au profit des vendeuses de poisson frais des 10 arrondissements de la commune de N'Djamena.



L'ambassadeur de Turquie au Tchad, Kemal Kaygisiz, et le coordinateur de l'agence turque de développement TIKA, Melih Mucahid Ates, ont pris part à l'évènement.



L'atelier, initié en partenariat avec la TIKA, est axé sur le thème : "Ensemble pour une autonomisation de la femme afin de la sortir de la précarité, à travers la formation professionnelle et le financement de ses activités génératrices de revenus". Il a lieu du 6 au 11 juillet 2020 à la Maison nationale de la femme.



Initié au profite de 100 femmes vendeuses de poissons, l'atelier permettra à des personnes qualifiées de partager leur savoir avec les bénéficiaires pour mieux les aider à commercialiser leurs produits dans des conditions d'hygiène acceptable.