Tchad : des veuves de soldats offrent des chameaux à l'armée

En vidéo. L'Union des veuves et orphelins des militaires tchadiens pour la paix a offert vendredi, 11 chameaux aux soldats tchadiens en opération contre Boko Haram au Lac, au Niger et au Nigeria, dans le cadre de l'opération "Colère de Bohoma".



Le don a été remis à l'état-major des armées à N'Djamena. Il a été réceptionné par le chef d'état-major, le général Tamlengar Mathias.



Un don de vivres a également été remis à l'état-major en début de semaine par le Parti Al-Wassat pour la justice et le développement.