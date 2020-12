TCHAD Tchad : des villageois escroqués par des faux douaniers, l'UNDR alerte sur le phénomène

Kanabe Passalet Marcelin rappelle aux plus hautes autorités locales (préfets et sous-préfets) qu'ils sont les représentants directs du chef de l'État et ont le devoir sacré de protéger la population et ses biens.





"Le député Saleh Kebzabo, sidéré par le comportement des faux douaniers qui écument les brousses et villages de notre province en général, et plus particulièrement les départements de Léré et Mayo-Binder, m'a dépêché pour vous apporter son soutien moral et vous inviter à refuser de plier l'échine devant l'arbitraire et le désordre", explique Kanabe Passalet Marcelin.



Le chef de mission énumère plusieurs cas d'escroqueries : "Depuis quelques temps, des hommes en tenue se faisant passer parfois pour des douaniers, arguant de recevoir les ordres de Pala, narguent la population, défient les autorités administratives qui se révèlent impuissantes et au finish résignées. Apparement ce serait un réseau de mafieux et probablement avec des tentacules jusqu'à N'Djamena. Ce réseau doit être démantelé pour le bien de la population.



À Binder, en octobre, des boeufs d'attelage ont été arrêtés des mains de paysans qui devaient les conduire dans un parc de regroupement sous l'oeil de l'administration locale. D'après les victimes, des sommes faramineuses seraient payées pour récupérer les animaux".



Le 19 novembre, des commerçants qui ont régulièrement payé 72.800 Fcfa comme droits d'exportation de sept boeufs à la douane de Binder se sont vus dépossédés de leurs animaux et les guides séquestrés pendant 72 heures dans un ravin , sous la garde de trois hommes en tenue bien armés.



Kanabe Passalet Marcelin rappelle aux plus hautes autorités locales (préfets et sous-préfets) qu'elles sont les représentants directs du chef de l'État et ont le devoir sacré de protéger la population et ses biens. "Ce qui se passe avec la douane dans le département de Binder et Léré est inacceptable et mérite la rigueur digne de la confiance placée en eux. Le gouvernement tchadien a supprimé le poste irrégulier des douanes et interdit les fortes poursuites des citoyens. Les douaniers doivent être à la frontière et aux postes", dit-il.





