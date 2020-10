Tchad : des villageois sensibilisés sur l'utilité du fichier électoral à l'Est

Marchoute, une localité située à 40 km de la ville d'Abéché, a accueilli samedi une mission de sensibilisation conduite par le sultan du Dar Ouaddaï et le comité des militants du MPS d'appui à la province du Ouaddaï, dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur la révision du fichier électoral.



Toujours sur le même thème, le sultan Chérif Abdelhadi Mahdi a déclaré que l'enregistrement au fichier électoral est un droit et un devoir pour tout citoyen âgé de 18 ans et au delà. "Votre participation massive à la révision du fichier électoral est la priorité absolue pour permettre de vous identifier et d'être un citoyen participatif afin de faire porter vos demandes et doléances auprès des élus", a-t-il indiqué.