Tchad : des vivres distribués à la population de Kerfi, au Sila

Des vivres ont été distribués lundi à la population dans la zone de Kerfi, une localité située à 45 km de Goz Beida dans la province de Sila. Il s'agit d'un don du gouvernement en faveur des sinistrés qui a été réceptionné par le sous-préfet de Kerfi, Hissein Haliki.



Depuis le début de la saison pluvieuse, la zone est devenue presque inaccessible. Des familles entières se retrouvent sans abris, éprouvées par les inondations.



Les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance aux autorités pour cette aide en denrées alimentaires et non vivres.



Plus de 274.816 citoyens ont été touchés par les inondations à travers le pays, selon un rapport du bureau de coordination des affaires humanitaires (OHCA) de l'ONU. À N'Djamena, 5 812 ménages ont été touchés par les récentes inondations.



Malgré l'appui des humanitaires, les besoins sont bien plus importants que les ressources disponibles, relève le rapport de l'OCHA.