Tchad : des vivres distribués dans des quartiers de N'Djamena

Depuis cinq ans, l'association distribue des vivres à des familles à l'approche du mois de Ramadan.



Les bénéficiaires ne cachent pas leur réjouissance. "Ce geste est arrivé au bon moment. Nous en avons besoin dans ces moments difficiles. Que Dieu les aident", se félicite une mère de famille.



L’association ZIlloul-Arch a pour but d’enseigner aux musulmanes le saint Coran et la sunna du prophète, de contribuer à la culture et à la civilisation islamique dans la vie quotidienne ; de renforcer les liens de fraternité et d’amitié entres les musulmans, de participer aux manifestations culturelles et religieuses ; de promouvoir la cohabitation pacifique entre le tchadiens sans distinction aucune, et de soutenir les veuves les orphelins et les personnes de troisième âge.