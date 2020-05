Tchad : des vivres distribués pour 450 élèves d'un centre religieux à N'Djamena

Le président de l'association Yal-Balad de Liège, Moussa Gody, a distribué samedi, au quartier Sadjéré dans le 10ème arrondissement de N'Djamena, des vivres aux 450 disciplines du centre d'enseignement coranique Khaloua Abdoulaye Ibni Abbas.



Le don est composé de produits alimentaires de première nécessité. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la solidarité nationale face aux conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19.



Le représentant de l'association Yal-Balad, Oumar Mahamat Saleh, a déclaré que "comme tout autre milieu scolaire, ce centre d'apprentissage de la science islamique a besoin du soutien matériel et financier afin de faciliter l'apprentissage du coran à nos enfants."



Oumar Mahamat Saleh a affirmé que "c'est la deuxième fois que nous apportons des vivres pour faciliter et encourager les milieux d'apprentissage coranique en cette période de canicule, de Covid 19, et du mois béni de Ramadan."



Le Khalife du centre d'apprentissage, Cheick Djibrine Alkhali, a rappelé que "nourrir une personne, c'est nourrir toute l'humanité."



Il a ajouté que ce geste de l'association constitue non seulement une charité mais se conforme au respect de la parole de Dieu.



"Nous remercions l'association pour cette action humanitaire en faveur des personnes vulnérables, et demandons Dieu le Tout Puissant d'accorder sa riche bénédiction", a dit Cheick Djibrine Alkhali.



C'est dans la joie que les apprenants ont déchargé la cargaison de vivres.