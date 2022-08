Tchad : des voies bitumées submergées après une nouvelle pluie à N'Djamena

Au cours de cette matinée du 5 août 2022, une nouvelle pluie et de nouveaux dégâts dans la capitale N'Djamena. La forte pluie a ainsi inondé les rues et bloqué plusieurs axes de circulation.



Au viaduc du rond-point chinois menant vers l'avenue Tombalbaye, l'eau stagnante perturbe la circulation des véhicules et motos. Les piétons doivent s'engouffrer dans les eaux pour traverser.



L'axe menant à la légion n°10 de gendarmerie de N'Djamena est également débordé par les eaux de pluie.



Le gouvernement et la mairie de N'Djamena ont annoncé des mesures d'urgence pour porter assistance aux sinistrés.