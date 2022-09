Tchad : des voix s'élèvent au dialogue national pour la libération de Ahmat Haroun Larry

Ce 30 septembre, des nouveaux appels ont été lancés en faveur de sa libération. "Nous demandons la libération immédiate et sans conditions de Ahmat Haroun Larry. Il a été emprisonné injustement", a lancé Beiramadji Désiré, sous les applaudissements.



"Il faut libérer Ahmat Haroun Larry, un homme qui a libéré le Tchad, il n'a pas défendu son intérêt. Pourquoi le laisser croupir à la maison d'arrêt ?", a renchéri Nelly Ousman.



"Je réclame la libération de notre jeune leader, de Larry", a enchaîné Lansana Lounské.



Le Présidium ne semble pas avoir tenu compte de ces différents appels sachant qu'aucune réponse n'a été donnée.



À l'origine de la violente rixe du 12 août impliquant notamment Ahmat Haroun Larry et Ousman Abbas, conseiller à la communication du maire de N'Djamena, des propos jugés insultants auraient été prononcés dans une vidéo.



Ahmat Haroun Larry est devenu populaire au sein de la jeunesse pour ses prises de parole tranchantes à travers des vidéos diffusées en direct sur sa page Facebook. Il dénonce notamment la mal gouvernance et l'injustice.