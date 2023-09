Tchad : des voleurs de bétail appréhendés à Dankoutou, un propriétaire déterminé

Le dicton dit : "99 jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire", et dans cette histoire, il s'applique parfaitement. Les voleurs de bœufs et de chèvres ont été pris la main dans le sac dans le village Dankoutou, dans le canton de Bébédjia, lors de la nuit du 23 septembre 2023.



Cette famille avait été victime d'un vol de 2 bœufs dans la nuit du 13 septembre 2023. Les voleurs sont revenus dans la nuit du 24 du même mois pour prendre la seule vache restante, qui avait miraculeusement survécu. Ils ont déménagé la vache dans une chambre pour la partager ultérieurement, mais ne voulant pas rentrer bredouilles, ils se sont rabattus sur 3 chèvres.



Encore sous le choc de la semaine précédente, le propriétaire, Djelassem Richard, a immédiatement réagi et s'est lancé à la poursuite des voleurs en criant au voleur. Malgré les menaces proférées par les voleurs, Djelassem a continué à les poursuivre. Les deux voleurs ont couru pour échapper à leur poursuivant, mais le moins chanceux a été rattrapé et maîtrisé.



Dans sa tentative de défense, le voleur capturé, Djido Hafis, a saisi ses flèches pour blesser Djelassem Richard à la tête et au cou. Malgré cela, Djelassem est resté déterminé et a réussi à maîtriser le voleur. Djido Hafis a été attaché et remis au chef du canton de Bébédjia, qui, conformément à ses compétences, l'a ensuite remis au commissariat après l'avoir interrogé.



Suite à ses déclarations, le deuxième voleur, qui avait réussi à s'échapper, a été rattrapé et également conduit au commissariat. Actuellement, les deux voleurs se trouvent en détention au commissariat, tandis que le blessé, Djido Hafis, est hospitalisé à l'hôpital Saint Joseph de Bébédjia pour recevoir des soins.



Le chef du canton de Bébédjia, Mara Emmanuel, a exprimé son indignation face à cette situation qui se répète avec des personnes bien connues, et il demande que justice soit rendue. Cette affaire reste à suivre de près.