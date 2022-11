Tchad : des voleurs de sacs de voyage, d'or et de véhicules appréhendés au Borkou

Quatre présumés malfaiteurs armés ont été appréhendés cette semaine par une patrouille des forces de défense et de sécurité dans la province du Borkou. Ils opéraient entre Zouarké, le puit 110 et Gouri, en plein désert.



Parmi les quatre individus figurent deux évadés. Le groupe se livrait à des braquages des citoyens. Deux véhicules Toyota Hilux appartenant à des particuliers, 29 téléphones portables, trois téléphones satellitaires, 39 grammes d'or, des bijoux plaqués en or, des couchages, des sacs de voyage et une importante somme d'argent ont été récupérés entre leurs mains.



Les individus ont été présentés au général Ali Maïdé Kebir, gouverneur de la province du Borkou. "En faisant leurs opérations, ils ont même tué quelqu'un. La justice fera son travail", a-t-il indiqué.