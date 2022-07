Tchad : des volontaires donnent leur sang au Centre national de transfusion sanguine

Pour rappel, le 18 juillet, jour de la naissance de Nelson Mandela, fut proclamé par l’ONU “journée internationale Nelson Mandela” en honneur à son travail en faveur de la paix et la liberté. Chaque année, l’ONU exhorte le monde entier à consacrer 67 minutes de son temps à aider les autres. C’est pourquoi, Yali-Chad, Happy HildHood, et HeForShe en collaboration avec leurs partenaires, ont organisé une opération de don de sang volontaires ce 23 juillet, au CNTS en vue de sensibiliser les différentes couches de la population sur l’importance du don de sang.



Plus de 50 volontaires se sont mobilisés pour donner leur sang. L’objectif de cette campagne est de contribuer à la sensibilisation de la population sur l’importance du don de sang tout en stimulant chez les jeunes l’esprit de citoyenneté, de l’humanisme et de bénévolat. À l’issue de cette caravane, plus de 100 participants ont fait un don de sang volontaires au CNTS en faveur des nécessiteux. Différentes couches de la population tchadienne ont été sensibilisées sur l’importance du don de sang, le bénévolat et le Mandela Day.