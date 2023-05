Tchad : des volontaires mobilisés pour donner leur sang

À l'occasion de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, prévue le 8 mai 2023, des centaines de volontaires du mouvement ont fait un don de sang au Centre National de Transfusion Sanguine ainsi qu'à l'hôpital de l'Amitié Tchad-Chine.



Comme de nombreux volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à travers le monde, le Tchad a voulu honorer les hommes et les femmes qui apportent jour et nuit des soins, de la compassion et un souffle d'humanité aux plus vulnérables, qui ont changé leur vie. Dans un communiqué conjoint signé par la Fédération Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) et la Croix-Rouge du Tchad, un hommage mérité a été rendu au père fondateur du mouvement, Henry Dunant, ainsi qu'aux innombrables volontaires qui, depuis, ont suivi ses pas. L'engagement sans faille et le dévouement exemplaire dont ils font preuve envers toutes celles et ceux qui ont besoin d'aide, où que ce soit dans le monde, en raison d'un conflit armé, d'un choc climatique, d'une catastrophe naturelle, d'une crise sanitaire, d'un déplacement de masse ou d'une migration, ont été salués par le mouvement.



Après avoir souligné les défis auxquels le mouvement doit faire face, notamment l'attention internationale et médiatique qui se détournent des crises prolongées, les ressources mobilisées pour y répondre diminuent et s'avèrent insuffisantes pour assurer la continuité des services d'assistance aux plus vulnérables et financer l'action locale des organisations et des travailleurs humanitaires qui œuvrent au plus près des communautés touchées.



L’ignorance des parties aux conflits armés quant à l'application des règles les plus élémentaires du droit international humanitaire demeure une difficulté : ces parties bloquent souvent l'accès des organisations qui se veulent neutres et impartiales aux personnes vulnérables en matière d'aide humanitaire.