Tchad : des vols de chameaux à l’origine de violences au Sila

Dans la province de Sila, l'insécurité prend de l’ampleur à travers des agressions et cas de vols. Trois incidents récents témoignent de l'insécurité dans le département d'Abdi et le village Wadi-Hachim.



Dans la nuit du 11 janvier 2022, cinq chameaux ont été volés dans le département d'Abdi, province de Sila. Un homme se reposait sous un arbre lorsqu’il a été agressé par quatre hommes lourdement armés. Ces derniers ont détourné cinq chameaux appartenant à la victime. Elle a alerté le chef de canton qui a son tour a alerté les forces de l'ordre.



Informés de la situation, les forces de l'ordre d'Abdi, dirigés par le commandant de brigade adjoint, se sont mises à la poursuite des malfrats. Ces derniers ont tendu une embuscade aux forces de l’ordre dans un village appelé Doudou. Les deux parties ont échangé des tirs pendant une heure de temps. Quelques minutes après, les forcea de l'ordre ont reçu un appel leur demandant de se retirer.



Le bilan est d’un mort et un blessé du côté des malfrats. La famille du défunt assure que ce dernier n'est pas un voleur.



Un autre incident s'est déroulé le 13 janvier 2022 dans l'après-midi. 22 chameaux ont été volés dans le village Wadi-Hachim au département de kimiti, dans la province du Sila. 16 chameaux ont par la suite été retrouvés tandis que les six autres ont été emportés par les malfaiteurs qui ont traversé le departement d'Assounga dans la province du Ouaddaï.



Le 1er janvier 2022, deux hommes ont été victimes d'agressions. Il s'agit de Azalo et Abdallah qui étaient de retour du maché hebdomadaire d'Abdi. À la sortie d'Abdi, à environ 5 km, trois hommes armés ont tiré à balles réelles sur Azalo tandis que Abdallah a été torturé par les coupeurs de route. Ils ont arraché sa charette communement appelée Karro.



Malgré le désarmement dans la zone, l'insécurité demeure un fléau à combattre.