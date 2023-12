Tchad : descente d’une mission du ministère des Infrastructures sur la route Ngoura – Ati

L'amélioration des infrastructures routières est un élément crucial du développement économique et social. En effet, les routes bien entretenues facilitent la circulation des biens et des personnes, favorisant ainsi l'intégration régionale, le commerce et le tourisme. Dans cette optique, le projet de bitumage de l'axe Ngoura - Ndjamena Bilala revêt une importance capitale pour le Tchad.



La première étape de ce projet, longue de 120,5 km, est en cours d'exécution avec brio. Sur les 114 km déjà revêtus, les travaux progressent à un rythme soutenu afin d'achever ce tronçon dans les délais convenus. Le taux de réalisation physique atteint actuellement 96,03%, témoignant du sérieux et de l'efficacité mis en œuvre par les différents acteurs impliqués dans ce chantier.





La rénovation de la route traversant la localité de Ndjamena Bilala représente un projet d'importance majeure pour l'ensemble de la région. Avec une chaussée en 2x1 voie sur un linéaire de 1,4 km, séparée par un terre-plein central et équipée d'éclairages publics alimentés en énergie solaire, cette initiative vise à améliorer significativement les conditions de circulation et à renforcer la sécurité des usagers.



En outre, dans le cadre de ce projet, une station de pesage et péage sera installée à 2 km de Ngoura en allant vers la capitale, N’Djamena, dans le but crucial de protéger le patrimoine routier. Cette mesure contribuera non seulement à assurer la durabilité des infrastructures routières mais également à garantir une gestion efficace du trafic et des ressources financières nécessaires à l'entretien continu du réseau.



Une réunion technique a eu lieu jeudi dernier entre les différents acteurs impliqués dans le projet de bitumage de l’axe Ngoura - Ndjamena Bilala. À cette occasion, des instructions fermes ont été données à l’entreprise Arab Contractors afin d'achever les travaux au plus tard le 31 décembre 2023 conformément au planning établi.