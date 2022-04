Tchad : descente du conseiller du PCMT aux centrales électriques de la SNE

En bref. Le conseiller à l'énergie du président de la République, Dr. Ali Orozi Sougui, s'est rendu ce 29 avril aux centrales électriques de Farcha 1 et 2 pour s'enquérir des difficultés que rencontre la Société nationale d'électricité (SNE).



Dr. Ali Orozi Sougui a visité les différentes installations, échangé avec les techniciens et détaillé l'objet de sa visite : "On est venu dans l'objectif d'épauler le ministère en charge de l'énergie et la direction de la SNE pour trouver une solution à la crise énergétique".



Le Tchad fait face à une crise énergétique sans précédent (moins de 6% de couverture énergétique nationale) tandis que la démographie est galopante, ce qui creuse l'écart d'années en années sur le taux de couverture.