Tchad : descente du directeur de la police dans 4 commissariats de N'Djamena

Le directeur général de la police nationale, le général Moussa Haroun Tirgo, a effectué le 8 juin une descente dans des commissariats de la capitale. Au commissariat d'ordre public n°16 dans le 7ème arrondissement, le ministre a visité les différents services et a échangé avec les agents.



Le chef de la police a demandé aux agents s'ils mangent correctement et à leur faim et s'ils sont bien traités par leurs supérieurs.



Au commissariat d'ordre public n°15, le général Moussa Haroun Tirgo a assuré qu'un nouveau local sera bientôt mis à la disposition du commissariat. Le chef de la police s'est également rendu aux commissariats d'ordre public n°10 et 13.



"Le peu de ressources que l'État nous donne, nous sommes très regardants là-dessus (...) C'est bien, ça se passe bien mais nous demandons encore de l'amélioration", a réagi le directeur de la police.