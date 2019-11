Tchad : descente du maire de N'Djamena au marché de Dembé

Le maire de la ville de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Damane, a visité mardi matin le marché de Dembé et plusieurs autres marchés de la capitale pour s'enquérir de l'application des mesures d'interdiction réitérées à la suite du violent incendie qui a ravagé le marché de Dembé dans la nuit du 10 novembre dernier.



Le 11 novembre dernier, au lendemain de l'incendie du marché de Dembé, le maire de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Damane, a donné un ultimatum de 15 jours aux commerçants pour "retirer immédiatement" le carburant et le gaz qui sont commercialisés à l'intérieur des marchés de la capitale, y compris ceux servant à faire fonctionner des moulins.



"Depuis l'incendie, nous avons demandé à ce que les commerçants enlèvent les moulins et cessent les ventes de gaz dans les marchés. J'ai donné 15 jours et ce délai est expiré. Nous avons trouvé des moulins qui sont là. Les gens ne veulent pas obéir aux ordres. Il y a certains qui donnent sans problème, certains récalcitrants commencent à nous menacer. Ceux là seront pénalisés", a déclaré Saleh Abdelaziz Damane.



Les commerçants qui n'ont pas appliqué les mesures ont jusqu'à ce mardi après-midi pour se conformer.



Les dégâts matériels de l'incendie sont évalués à plus de 300 millions de Francs CFA.