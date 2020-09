Tchad : détenteurs illégaux d'armes, le Parquet veut des poursuites systématiques en plus des saisies

Le 8ème substitut du procureur de la République, Abderamane Ahmat Atim, a instruit mercredi la commission mixte de sécurité pour que dorénavant les procédures soient "montées" afin que les détenteurs d'armes et autres produits prohibés soient "déférés au Parquet."



"En ce qui concerne les produits prohibés et armes, j'instruis à travers le directeur général de la Gendarmerie, dorénavant, de monter des procédures pour que les détenteurs d'armes et autres produits prohibés soient déférés au Parquet", a indiqué Abderamane Ahmat Atim.



"Je tiens à vous faire cette exigence là. Il ne faudrait pas les prendre seulement et les laisser par la suite", a-t-il dit.



Se félicitant de la noble mission des forces de la commission qui doit se poursuivre, le 8ème substitut du procureur de la République a rappelé que les droits de l'Homme doivent être respectés. "Il ne faudrait pas qu'il y ait de débordements, il faut respecter scrupuleusement les normes édictées."