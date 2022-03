Tchad : deux adolescents à moto blessent grièvement un quinquagénaire à Moundou

Les deux adolescents en question roulaient à toute vitesse. Ils n'avaient visiblement pas une bonne maîtrise de l'engin. Dans leur course, ils ont percuté l'homme âgé qui marchait avec un des siens. Il a été violemment renversé et a cogné son front sur la route bitumée. Du sang jaillissait de son front, de ses oreilles et de son nez.



Transporté par une bonne volonté qui passait par là aux urgences à l'hôpital, l'état de l'accidenté est très critique selon ses proches. Fréquemment, des adolescents à bord d'engins roulent à tombeau ouvert dans les villes, causant des accidents qui ôtent la vie ou rendent inaptes certains citoyens.



La police devrait se pencher sur cette situation qui prend de plus en plus d'ampleur. Les parents sont également intepellés. Ils doivent éviter de confier des engins aux adolescents.