Tchad : deux arches ont été inaugurées à Mao

La cérémonie d'inauguration des deux arches implantées aux sorties Sud et Nord de la ville de Mao, a été présidée par le gouverneur de la province du Kanem, le général Ousman Brahim Djouma, en présence des autorités administratives, civiles, traditionnelles et militaires, le 28 septembre 2022.



Ces deux arches ont été réalisées sur les fonds propres de la mairie, à hauteur d’une soixantaine de millions de FCFA. La première mesure 8 mètres de long, sur 8 mètres de large, tandis que la deuxième mesure 10 mètres sur 10. Elles ont été construites par l'entreprise Société Africaine de Construction et de l'Entretien Routier (SOCER).



Ces ouvrages sont entièrement édifiés en béton armé. C’est une structure unique en son genre au Tchad. Le maire de la commune de Mao, Moussa Maïna, a laissé entendre que ces ouvrages demeurent particuliers, non seulement dans le Kanem, mais aussi dans le pays tout entier.



Selon le maire de la ville, outre le Rond-Point et l'Espace-Vert, ces arches viennent d'être construites pour apporter une amélioration et un embellissement à la ville de Mao. Dans son mot de circonstance, le gouverneur de la province du Kanem, le général Ousman Brahim Djouma, a insisté sur l’entretien et la durabilité de ces monuments.



Il a exprimé sa gratitude à l’endroit de la mairie de Mao, et à l’entreprise de construction SACER, pour les efforts consentis pour la réalisation de ces édifices publics.