Tchad : deux blessés graves dans un accident de circulation à N’Djamena

Fait divers. Un motocycliste et son passager ont été grièvement blessés ce mercredi en début d’après-midi à N’Djamena dans un accident de circulation impliquant un mini-bus de transport.



L’accident a eu lieu à proximité du gouvernorat, dans le 5ème arrondissement. Le conducteur du minibus s’apprêtait à se ranger sur le côté droit pour prendre un client lorsqu’il a violemment heurté la moto et ses deux occupants.



L’une des victimes, le conducteur de la moto, était inanimée au sol et blessée à la tête tandis que son passager a les deux pieds fracturés.



Des passants se sont arrêtés pour porter secours. La police s’est ensuite déployée sur les lieux en attendant l’arrivée des secours qui ont évacué les victimes.