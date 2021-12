Tchad : deux candidats pour la présidence du Comité olympique et sportif

Après quatre ans d'exercice, l'ancien bureau dirigé par Abakar Djarma Aumi sera reconfiguré lors de cette assemblée. L'on note deux candidats pour la présidence : le général Idriss Doukouni Adiker et le président sortant Abakar Djarma Aumi.



Le président sortant du COST, Abakar Djarma Aumi, candidat à sa propre succession, se réjouit du travail fait par le bureau sortant et l'esprit de solidarité qui l'a animé.



L'assemblée élective décidera de celui qui présidera la destinée du mouvement sportif tchadien.



Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat, Routouang Mohamed Ndonga Christian, exhorte les participants à donner le meilleur d'eux-mêmes pour que ces assises se déroulent dans un climat de paix, de confiance, de transparence indiscutable et de quiétude.



L'assemblée élective a donné lieu à une tension entre certains hommes des médias, empêchés d'accéder à la salle par les organisateurs qui n'acceptent que les médias accrédités selon leurs propres termes.