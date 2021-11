Tchad : deux cas suspects de fièvre jaune au Mandoul et d’hépatite dans la Tandjilé

Le ministre de la Santé publique a fait le point le 4 octobre avec la direction de la surveillance et de la lutte contre la maladie sur la situation dans les provinces de la Tandjilé et de Mandoul, informe le département ministériel.



Dr. Abdelsadikh Hidjab, directeur de la surveillance et de la lutte contre la maladie, a indiqué que des cas suspects de fièvre jaune sont prélevés dans les districts de Goundi et Bedeya, province de Mandoul et des cas suspects d’hépatite E et C sont prélevés dans la Tandjilé.



"Des dispositions sont prises pour approfondir les analyses mais aussi pour faire face a toute éventualité", a-t-il expliqué.



Les délégués provinciaux de la santé et de la solidarité nationale des provinces concernées sont intervenus pour donner d’amples informations sur la situation et ont présenté des plans d’interventions au cas où les analyses confirmeront les suspicions.



Le ministre a instruit les services compétents d’envoyer des missions avec les moyens nécessaires pour épauler ces deux délégations sanitaires dans l’optique de circonscrire toute surprise désagréable.



Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul a également demandé aux responsables des services déconcentrés d’informer la hiérarchie au plus petit détail pour une gestion concertée de la situation.



Les services techniques sont appelés à ne pas baisser la garde pour répondre promptement aux sollicitations de la population selon les circonstances.