Tchad : deux communautés réconciliées au Batha après un conflit

Les communautés Bilala et Oulad Rachid ont allumé le calumet de la paix suite à un conflit qui a causé la mort d'une personne et fait blessés dans le village Ab-Ragna, dans le département de Fitri. Aussitôt arrivé ce 13 octobre, le gouverneur Djimta Ben Dergon, accompagné du chef de mission du Conseil militaire de transition, le général de brigade Issakha Koty Yakhoub et du chef de la commission mixte de désarmement, le colonel Djougoun Abdelkrim, a présenté ses condoléances a la famille endeuillée.



La mission a ensuite réuni deux chefs traditionnels, Tchoroma Hassan Absakine, sultan de Fitri, et Alkhalil Bichara, chef de canton Oulad Rachid et leur a demandé de cultiver la paix et la cohabitation pacifique.