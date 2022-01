Tchad : deux communautés réconciliées au Sila suite à un litige foncier

Le représentant de la communauté Zaghawa Arabe, le chef de village Allamine Mahamat, explique qu'ils vivent depuis 1996 dans le village Hadjer Beyda avec leurs boeufs. "Depuis des ans, les cultivateurs sont venus. Nous sommes frères. On ne veut pas de problèmes entre nous", dit-il.



D'après le représentant de la communauté Bani Halba, Adam Hassan, un ex-chef de canton leur a remis une partie de la terre du village tandis que la communauté Zakhawa Arabe a vendu une parcelle de deux hectares destinée à la culture en 2015. Adam Hassan explique qu'un faux papier leur a vraisemblablement été remis, engendrant des incompréhensions et des tensions.



Le secrétaire général départemental, Mahamat Seïd Abbo, a rappelé que la terre appartient à l'État et non au chef de village ou à un canton. Il a demandé aux deux communautés de véhiculer le message de la paix et du vivre ensemble.



Un procès-verbal de réconciliation a été signé, marquant la réconciliation.