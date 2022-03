Tchad : deux communautés réconciliées au Sila

Deux communautés sœurs se sont réconciliées à Dogdoré, dans la sous-préfecture de Nogororo, département d'Addé, province de sila.



Le sultan de Dar-Sila, accompagné d'une forte délégation du Conseil supérieur des affaires islamiques, de quelques chefs de canton et de tribus de différentes communautés, a fait le déplacement à Dogdoré.



Le sultan de Dar-Sila, Moustapha Seïd Brahim, a affirmé que toutes les ethnies au Sila sont frères et sœurs. Elles sont appelées à vivre ensemble.



Le sultan a demandé aux deux communautés de véhiculer le message de la paix, d’éviter les conflits intercommunautaires et les insultes.



“Tous ceux qui veulent la division entre les communautés vivant au Sila, à cause de leurs intérêts personnels, répondront de leurs actes devant la justice”, a dit Moustapha Seïd Brahim.



Un procès-verbal actant la réconciliation a été signé entre la communauté Dadjo et la communauté Signar en présence du sultan.



La communauté Signar paye la somme de trois millions de Francs CFA de dommages et interêts ainsi que 50 bœufs pour la Diya.