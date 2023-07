Tchad : deux communautés sœurs réconciliées dans la sous-préfecture de Kerfi

À l'origine, il y avait un vieux problème de délimitation du canton Mourro. Face à cela, deux communautés étaient en conflit : les Mouro et les Dadjo. Les tensions étaient à leur comble, et des armes à feu et des armes blanches ont été sorties.



La situation était tendue, si bien que le marché de Mouro a dû être fermé et la maison du représentant du chef de canton de Barh Azoum a été saccagée. Ce conflit avait déjà causé plus de 100 morts dans le passé, ainsi que de nombreux blessés.



Informé de la situation, le gouverneur de la province de Sila, Ismaël Yamouda Djorbo, s'est rendu sur place accompagné de ses proches collaborateurs, des chefs traditionnels et des forces de défense et de sécurité.



Après une rencontre entre les parties concernées, un accord de paix a été signé. Par ailleurs, le gouverneur a suspendu le représentant du chef de canton Mourro et le sous-préfet de Kerfi en raison de leur incompétence. Dans le même temps, il a donné des instructions aux responsables militaires pour désarmer la population de cette zone.