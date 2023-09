Tchad : deux coordonateurs de la HAMA installés à Abéché

Une audience extraordinaire d'Installation de deux coordonnateurs de la Haute autorité des médias et de l'audiovisuel (HAMA) a eu lieu ce matin, au palais de justice d'Abéché.



Il s'agit notamment pour les provinces du Ouaddaï et de Sila, de Dr Mahamat Saleh Yakhoub avec pour siège Abéché, et l'Ennedi-Est, dirigé par Saleh Mahamat Alkhali et qui a pour siège Amdjarass.



C'était en présence du secrétaire général de la province du Ouaddaï, de la vice-présidente de la HAMA et bien d'autres responsables des médias et journalistes de la place.