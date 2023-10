Tchad : deux décès dans un tragique accident entre Eref et Mangalme

Entre Eref et Mangalme, un bus de l'agence Siyam a heurté un gros véhicule transportant du sucre, provoquant la chute du bus à environ 35 mètres du gros porteur. Malheureusement, cet accident a entraîné deux décès et plusieurs passagers blessés, qui ont été transférés à l'hôpital de Mangalme.



Le gouverneur de la province du Guera, en mission avec sa délégation à Mangalme, a été informé de l'accident lors de son retour à Eref. Il s'est immédiatement rendu sur les lieux pour constater l'ampleur des dégâts.



La principale cause de cet accident serait la vitesse excessive et le non-respect des règles de la route.