Tchad : deux diplomates soudanais s’imprègnent des réalisations du CEDPE

Ce mercredi 05 octobre 2022, le président du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme (CEDPE), Dr Ahmat Yacoub Dabio, a reçu dans les locaux de son institution, deux diplomates soudanais.



Empreints de convivialité, les échanges ont porté sur les possibilités de partenariat entre le Soudan et le CEDPE, dans le cadre de la prévention contre l'extrémisme violent.



Accompagné d'un de ses proches collaborateurs, le ministre-ambassadeur du Soudan au Tchad, Dr M. Khalid, a été très enthousiasmé par l'exposé du président du CEDPE, Dr Ahmat Yacoub Dabio. Exposé au cours duquel, ce dernier a eu à faire une présentation sommaire du Centre, ses réalisations et bien entendu, quelques perspectives d’avenir.



Officiellement reconnu depuis 2018, le CEDPE a mené des actions conséquentes dans la lutte contre l'extrémisme violent, et a apporté un appui substantiel dans les zones touchées par le terrorisme pour leur relance socioéconomique. C'est le cas par exemple de la région du Lac Tchad, en proie à des exactions djihadistes depuis 2015.



Dans cette région, le CEDPE a fortement contribué à la prévention de l'extrémisme violent, en sensibilisant et en coachant des anciens enrôlés, de la secte Boko Haram, pour leur réinsertion dans la société, sans risque de rechute.



Bien que les missions du CEDPE soient parfois parsemées de difficultés, les résultats escomptés sont toujours satisfaisants, grâce aux partenaires tels que l'USAID, l'OIF, le NED, etc. Les hôtes ont également pris connaissance des différents ouvrages édités par le Centre, notamment quelques rapports d'études, des revues scientifiques et des livres. Très impressionnés par les actions que mène le CEDPE, alors qu'étant une jeune organisation, les diplomates soudanais ont émis le vœu de créer un réseau qui pourra réunir le CEDPE aux centres d'études de leur pays.



Il faut rappeler au passage que le CEDPE a joué un rôle fédérateur, en créant deux réseaux, dont l'un se trouve en Afrique centrale et l'autre en Afrique de l'Est, appelé le réseau des Grands Lacs. Ces réseaux servent de plateformes d'échanges et de partages d'expériences, d'expertises entre les organisations similaires.



Les diplomates ont marqué un intérêt particulier sur le projet « caravane de la paix » qui sillonnera le Tchad, jusqu'aux portes du Soudan. Ils ont rassuré le CEDPE de leur appui à ce propos. Le reste de l'entrevue entre les trois personnalités s'est appesanti sur les questions sécuritaires liées à l'espace G5-Sahel.



Enfin, les diplomates soudanais ont promis de faire venir leur équipe sur place, afin d'étudier les modalités pratiques de la coopération entre leur pays et le CEDPE.