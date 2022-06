Tchad : deux diplômés se lancent dans la menuiserie métallique à Ndjamena

Pour se rendre utiles dans la société, deux jeunes diplômés sont devenus entrepreneurs dans le secteur de la menuiserie métallique. OG Dekna très connu par le pseudo Oumar et Irba Mbatna, ont débuté leur business au quartier Chagoua, en face du centre culturel Afrotopia/Acamod à Ndjamena.



Ils ont décidé de confectionner quelques articles, à la demande d'un ami dans le besoin de meubles. Avec les relations de OG Dekna, ils ont pu louer le matériel d'un soudeur qui voyage. Après réalisation du premier article, le public découvre visiblement des bons modèles de meubles.



Aussitôt, il s'en procure et le business ne tardera plus à prendre de l’envol. Les deux entrepreneurs décident alors de donner un nom à leur entreprise, dénommée Metal Pro. Plus tard, il a été question de trouver leur propre matériel.



Tout semble difficile mais à chaque entrée, les entrepreneurs ne tardent pas à se procurer le matériel, et en moins de trois mois, ils sont presque autonomes. Et même si l’électricité n'est pas souvent au rendez-vous, ils maintiennent toutefois leur objectif fixé.



« Nous sommes conscients des difficultés de l'emploi des jeunes tchadiens et nous n'avons pas tardé à user de nos modestes compétences, bien qu'on ait chacun ses projets, nous avons su exploiter l’opportunité qui nous a été offerte », explique Irba Mbatna.



D'après ce dernier, cela fait presque trois mois que Metal Pro a lancé ses travaux. L'entreprise compte actuellement deux stagiaires et un collaborateur. Les commandes se multiplient, alors que l'aventure se poursuit.