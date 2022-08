Tchad : deux éléments de la DGSSIE arrêtés pour braquage de motos

Parmi les personnes arrêtées figurent deux éléments de la Direction générale des services de sécurité et des institutions de l'État (DGSSIE). Ils sont soupçonnés d'avoir braqué plusieurs motocyclistes afin de subtiliser leurs motos.



La police sollicite plus d'accompagnement de la justice



Le directeur général de la police nationale, le général Moussa Haroun Tirgo, explique que la police est en train de faire un travail considérable, mais à elle seule, rien n'est possible. Il sollicite un accompagnement de la justice.



Le général Moussa Haroun Tirgo demande aux différents commissaires de bien rédiger les procès-verbaux. "Il faut que les procès-verbaux soient bien chargés, sinon ces gens vont se retrouver dehors et vont refaire les mêmes actes", indique le directeur général de la police nationale.