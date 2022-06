Tchad : deux ex-opposants reçus par le président du CMT

Le président du Conseil Militaire de Transition (CMT), général Mahamat Idriss Deby a reçu, tour à tour, ce matin deux ex-opposants, informe la présidence de la République.



Il s’agit de Dady Hassane Guero, ex-membre de l’Union des Forces de la Résistance (UFR) et Mahamat Moussa Souleymane, ex-trésorier du Front pour l’Alternance et la Concorde au Tchad (FACT). Les échanges ont porté sur le processus de réconciliation nationale enclenché dans le cadre de la transition.



A travers leur retour au bercail, les deux compatriotes ont décidé de saisir la main tendue du président du Conseil Militaire de Transition, général Mahamat Idriss Deby Itno qui a toujours cru à la réconciliation entre les filles et fils du Tchad, pour jeter les bases de son développement.



Sans conditions, Dady Hassane Guero, ex-membre de l’UFR a regagné le pays, suite à l’appel du chef de l’Etat qui, dès le début de la transition, a pris toutes les dispositions pour réunir tous les Tchadiens autour de cet héritage commun, le Tchad. Pour Dady Hassane Guero, il y a un temps pour chaque chose, et l’heure est maintenant à la synergie d’actions entre tous les Tchadiens pour relever le pays.



Dans la même logique, Mahamat Moussa Souleymane, ex- trésorier des FACT, est rentré au pays. Ce dernier a remercié et félicité le chef de l’Etat pour sa largesse de vue, et son inébranlable foi en l’avenir du Tchad qui passe par l’inclusion de tous ses fils et filles autour des questions sur le devenir du pays.



Par conséquent, il lance un appel à ses ex-compagnons de lutte à reconsidérer leur position.