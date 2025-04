Tchad : deux figures religieuses emblématiques honorées au Guéra

À l’issue des discours, des attestations et des présents symboliques ont été remis à Cheikh Mahamat Saleh Ramadan et à Mahamat Saleh Ratou. Cheikh Mahamat Saleh Ramadan a ensuite pris la parole pour remercier les fidèles musulmans du Guéra et d’ailleurs, venus en nombre pour cette reconnaissance. Il a également encouragé les parents à transmettre les valeurs religieuses à leurs enfants dès le plus jeune âge.



La cérémonie s’est achevée dans un climat de piété par une lecture collective du Saint Coran.