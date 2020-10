Tchad : deux forages offerts aux populations de Haraze Albiar

Une délégation du Conseil départemental du MPS de Haraze Albiar, conduite par le secrétaire exécutif de Haraze Albiar, Moussa Koki Barkaï, a sillonné Ndjamena-Fara, Zawiya Agolti, Douguia et Mani pour s'imprégner de l'évolution de la révision du fichier électoral, sensibiliser la population sur l'importance de la carte biométrique d'électeur et octroyer des forages.



Ndjamena- Fara constitue la première étape de la tournée de Moussa Koki Barkaï et sa délégation. A Ndjamena-Fara, le secrétaire exécutif sous-préfectural Haroun Abba Fil et Brahim Terab ont salué et remercié le la délégation pour sa visite de sensibilisation dans cette sous-préfecture.