Tchad : deux heures d'entretien entre Déby et Moussa Faki, "les rumeurs mourront de leur propre mort"

"On abuse l’opinion tchadienne par des histoires rocambolesques"



Le Président de la République Idriss Déby a accordé ce mercredi matin, une audience au président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Les dernières conclusions du 31ème Sommet ordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine ont constitué l’essentiel des discussions.En séjour privé au Tchad, le président de la Commission de l’Union africaine est venu échanger avec le Chef de l’Etat, sur "les grands sujets touchant au devenir du continent". Les discussions entre l’ancien chef de la diplomatie tchadienne et le Chef de l’Etat ont duré presque deux heures.Des rumeurs véhiculées ces derniers temps au Tchad par voie de presse font état d’une certaine brouille entre le Chef de l’Etat et le président de la Commission de l’Union Africaine, a constaté la Présidence de la République. Pour Moussa Faki Mahamat, « ces rumeurs mourront de leur propre mort (...). On abuse l’opinion tchadienne par des histoires rocambolesques et qui n’ont aucun sens et aucun degré de véracité ».Les rencontres entre le Président de la République et le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat ont été toujours cordiales et empreintes de chaleur comme ce fût le cas ce 18 juillet 2018 au palais présidentiel, assure la Présidence.