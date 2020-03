Tchad : deux hommes assassinés à Abéché

Deux jeunes hommes ont été assassinés dans la nuit de mardi à Abéché, dans deux lieux différents de la ville.



Un premier corps a été retrouvé au quartier Torodona, dans une ruelle appellée "Kidal". Ce lieu est réputé pour être fréquenté par des personnes de moralité douteuse.



La victime a reçu un coup de poignard à l'épaule gauche. Elle a rendu l'âme sur place.



Aussitôt informés, les éléments de la Gendarmerie et le commissaire central adjoint de police, Ahmat Faïcal, se sont rendus sur les lieux.



Grâce au concours de la population, les forces de sécurité ont mis la main sur le présumé meurtrier, âgé de 15 à 16 ans.



Un second corps a été découvert dans le 6ème arrondissement, dans le Ouadi Am-Kamil, situé non loin de l'Université Adam Barka d'Abéché.



Le défunt a lui aussi poignardé un autre jeune qui est actuellement en soins à l'hôpital d'Abéché, nous informe le commissaire central 1er adjoint de police d'Abéché, Ahmat Faiçal.